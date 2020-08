Nachdem bereits aus Stephen Kings Roman Mr. Mercedes eine erfolgreiche TV-Serie wurde, verfilmte HBO seinen im selben literarischen Universum spielenden Roman The Outsider als Zehnteiler. Während das Buch zunächst – fast schon John-Grisham-mäßig – als konventioneller Thriller über einen zu Unrecht verdächtigen Mann beginnt, wird in der Serie schon recht bald klar, dass hier mehr Dinge im Spiel sind, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt…

Die ersten beiden Episoden inszenierte Jason Bateman, der auch die tragische Figur des Terry Maitland spielt. Dieser ist als Trainer der örtlichen Jugend-Baseballmannschaft ein geachteter Kleinstadt-Bürger. Doch dann wird die Leiche eines geschändeten 11-jährigen Jungen gefunden und etliche Augenzeugen wollen Maitland in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Dieser hat zwar ein wasserdichtes Alibi, doch ebenso glaubhafte DNA-Beweise sprechen gegen ihn…

Eine weitere interessante Figur ist der ermittelnde Detective Ralph Anderson, der die Verhaftung Maitlands direkt während eines Baseball-Spiels durchführte. Der eher auf Schurkenrollen in Filmen wie Star Wars – Rogue One oder Robin Hood spezialisierte Bill Mendelsohn überzeugt als bodenstämmiger Polizist, dessen vernunftgesteuerte Weltanschauung ins Wanken gerät, als Dinge plötzlich so sind, wie sie nicht sein können.

Das Highlight der Serie ist jedoch Holly Gibney. Die an psychischen Problemen leidende junge Privatdetektivin ist Stephen Kings Lieblings-Figur. Aktuell ließ er sie sogar in seiner Novell-Sammlung Blutige Nachrichten auftreten. Nachdem Holly bereits großartig von Justine Lupe in der Serie Mr. Mercedes verkörpert wurde, setzt die dunkelhäutige Britin Cynthia Erivo (Bad Times at the El Royale) noch einen drauf.

Serien Schöpfer Richard Price hat sich für Holly Gibney noch ein paar neue Macken ausgedacht. Er machte sie zu einer Art Rainwoman mit erstaunlichen Fähigkeiten und sozialen Defekten. Zugleich beschert er ihr aber auch eine zu Herzen gehende bittersüße Love Story, die nicht im Roman zu finden ist. Zehn knapp einstündige Episoden sind selbst für die Verfilmung eines 750-seitigen Buchs eine Menge Holz. Doch der getragene Erzählstil sowie die guten Darsteller des großen Ensembles helfen dabei, die manchmal ganz schön abgefahrene Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen.

