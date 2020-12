2006 schrieb die Australierin Rhonda Byrne den Bestseller The Secret und produzierte zeitgleich eine Art Dokumentarfilm mit demselben Titel. In beiden beschäftigt sie sich dem positiven Denken und dem angeblichen wissenschaftlichen fundierten “Gesetz der Anziehung“. Grob gesagt behauptet Byrne, dass “gute Gedanken“ automatisch zu einem guten Leben führen.

2020 folgte ein von Rhonda Byrne produzierter Spielfilm, der ebenfalls den Titel The Secret trägt und versucht, die frohe Botschaft vom Wohltun, das Zinsen bringt zu verbreiten. Manche Dialoge lassen zwar an Kalendersprüche denken, doch insgesamt gelang dem Routinier Andy Tennant (Hitch – Der Date Doktor) eine recht ansprechende romantische Komödie.

Wie bereits in Sweet Home Alabama arbeitet Tennant wieder mit Josh Lucas zusammen, der den mysteriösen Bray Johnson verkörpert. Kurz vor einem Orkan taucht dieser urplötzlich im Leben der in finanziellen Nöten steckenden Witwe und dreifachen Mutter Miranda Wells (Kathie Holmes) auf. Bray repariert nicht nur das vom Sturm verwüstete Haus der Kleinfamilie, sondern auch ansonsten noch so allerlei…

Genau wie viele andere familienfreundliche Hollywood-Produktionen verbreitet The Secret eine positive Grundstimmung. Der Film gewinnt durch die sehr stimmungsvoll eingefangenen Drehorte rund um New Orleans und seine sympathischen Darsteller.

Die Blu-ray von Capelight enthält neben dem 108-minütigen Hauptfilm und den deutschen Trailer (1:49 min) noch einen Kurzbericht (4:34 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln). Während Darsteller Jerry O’Connell in dieser Featurette völlig zurecht anmerkt, dass der Film “ohne erhobenen Zeigefinger“ auskommt, kann dies von der ebenfalls zu Wort kommenden Rhonda Byrne leider nicht behauptet werden.

„The Secret – Traue dich zu träumen“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Secret – Traue dich zu träumen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Secret“ bei ebay kaufen, hier anklicken