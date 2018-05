Wenn Meadow und Anthony Soprano von ihren Freunden gefragt werden, was ihr Vater beruflich macht, murmeln sie meist etwas von “Müllabfuhr und Recycling“. Doch jeder in ihrer Umgebung weißt, dass Tony Soprano neben seiner Frau Carmela und den Kindern noch einer zweiten “Familie“ vorsteht. Er ist das Oberhaupt einer mächtigen Mafia-Bande in New Jersey. Dies ist mit nicht unerheblichem Stress verbunden und nach einigen Schwächeanfällen sucht Tony die Psychiaterin Dr. Jennifer Melfi auf…

Was oberflächlich ein wenig wie der (zeitgleich entstandene) eher klamaukige Film Reine Nervensache klingt, ist eine der faszinierendsten TV-Serien überhaupt. Dies liegt (trotz durch die Bank hervorragend gewählter Darsteller) in erster Linie am bulligen James Gandolfini, der Tony Soprano mit einer entwaffnenden Mischung aus Unschuld, Rohheit, Harmoniesucht und Aggressivität verkörpert.

Die ebenso humorvolle wie gelegentlich drastische Serie aus dem Hause HBO erzählt (erschreckend glaubhaft) von Tonys kriminellen Aktivitäten aber auch (ebenso glaubhaft) von seinen Versuchen ein guter Vater und gelegentlich sogar ein treuer Ehemann zu sein.

Ehe er sich versieht, bangt auch ein moralisch gefestigter Zuschauer um Tonys Stellung in der Mafia-Hierarchie und hofft, dass dessen Liebschaften weiterhin heimlich bleiben. Wer sich auf The Sopranos einlässt, sollte bedenken, dass dies ein Angebot ist, das unmöglich abgelehnt werden kann.

„Die Sopranos – Die komplette Serie“ auf Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Sopranos – Die komplette Serie“ auf DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Sopranos“ bei ebay kaufen, hier anklicken

Die erste Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die erste Staffel der „Sopranos“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die zweite Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die dritte Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die vierte Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die fünfte Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Teil 1 der sechsten Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Teil 2 der sechsten Staffel der „Sopranos“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken