So mancher wird sich gerne an die 1966 entstandene aus 29 Episoden bestehende Serie The Time Tunnel erinnern. Ins selbe Horn stößt die 50 Jahre später gestartete NBC-Produktion Timeless, wobei es jedoch zwei entscheidende Unterschiede gibt.

Dr. Doug Phillips und Dr. Tony Newman reisten durch ihren Time Tunnel kreuz und quer durch nahezu die gesamte Weltgeschichte (u. a. Troja, Robin Hood, Französische Revolution, Untergang der Titanic), aber auch in die Zukunft. Die Historikerin Lucy Preston (Abigail Spencer), der Elitesoldat Wyatt Logan (Matt Lanter) und der Erfinder Rufus Carlin, (Malcolm Barrett) hingegen treiben sich nur bei entscheidenden Ereignissen der US-Geschichte (Alamo, Ermordung Lincolns, Hindenburg-Katastrophe, JFK, Mondlandung) herum

Während Time Tunnel in beliebiger Reihenfolge betrachtet werden kann, empfiehlt es sich Timeless chronologisch anzusehen. Die Abenteuer der Zeiteisenden hängen zusammen. Mit den Intrigen der mysteriösen Organisation Rittenhouse gibt es eine große Geschichte hinter den Geschichten. So ist noch eine zweite Zeitmaschine unterwegs und der dubiose als Garcia Flynn, den der kroatische Darsteller Goran Višnjić sehr charismatisch verkörpert, versucht durch drastische Gewaltaktionen die Geschichte in seinem Sinne zu ändern.

Überhaupt geht Timeless recht unbekümmert mit der Theorie um, dass Reisen durch die Zeit die Gegenwart beeinflussen können. So hat etwa Lucy Preston nach ihrer ersten Zeitreise zwar keine Schwester mehr, doch stattdessen ist sie plötzlich mit einem ihr völlig unbekannten Mann verlobt.

So wie es aussieht, wird Timeless nach zwei Staffeln mit insgesamt 26 Episoden nicht verlängert. Bei uns ist die erste Staffel der Serie bereits auf DVD (aber nicht auf Blu-ray) erschienen, sie kann auch auf Netflix gestreamt werden. Die komplette Serie ist gegen Bezahlung auf Amazon verfügbar.

