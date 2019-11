Timo Wuerz: Land of Giants

Nachdem Panini zuvor bereits im selben übergroßen Hardcover-Format mit Reiche Ernte das durchaus beeindruckende Comic-Comeback von Chris Scheuer präsentierte, folgt jetzt der nächste Klopper. In Land of Giants tobt sich Timo Wuerz (Black Metal, XCT Lula & Yankee, Aaron und Baruch) in oft doppelseitigen plastischen Gemälden aus einer postapokalyptischen Welt so richtig aus.

Auf dem Cover des Albums wird das dreiköpfige Team Jan Cronauer, Mark Wachholz und Krystof Zlatnik als Autoren benannt. Mit Mathis Landwehr (Lasko – Die Faust Gottes) in der Hauptrolle hat das Trio bereits 2012 unter dem Label Roundhouse einen 12-minütigen Pilotfilm zu Land of Giants (nicht zu verwechseln mit Irvin Allens 60er-Jahre-TV-Serie Land of the Giants) per Crowdfunding produziert und online gestellt.

Die Geschichte spielt in einer einst hoch technisierten Welt, die von riesigen Wesen durch gewaltige Stürme zurück in die Steinzeit getrieben wurde. Einzige Hoffnung ist Crunch, der trotz starker Gehbehinderung zum Kampf gegen die Giganten antritt. Geplant ist eine TV-Serie und um diese wahrscheinlicher werden zu lassen, wurde Timo Wuerz angeheuert, der leider nicht am Video beteiligt war.



Der auf 80 Seiten souverän von Wuerz in Szene gesetzte Prolog ist sehr viel beeindruckender (und mystischer) als das sorgfältig inszenierte aber knapp budgetierte Filmchen. Der Comic könnte dazu beitragen, dass Bewegung in die Sache kommt. Wenn dabei “nur“ eine Comic-Serie auf dem Niveau des Eröffnungsbandes herauskommt, wäre das schon eine ganze Menge.

