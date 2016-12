Timo Wuerz: Lula & Yankee

1995 und 1996 erschienen bei Comicplus+ zwei Bänder der abwechselnd von Niki Kopp und ASP Spreng geschriebenen Serie “Lula & Yankee“. Die turbulenten Erlebnisse aus dem Alltag eines lebensfrohen Pärchens brachte Timo Wuerz in schwarzweiß (und mich stilistisch leicht an Jamie „Tank Girl“ Hewlett erinernd) zu Papier. Er bewies hier, dass er auch ohne opulente Farbexperimente, wie zuvor in “Aaron und Baruch“ mitreißend erzählen konnte.

Popcom veröffentlicht dankenswerterweise eine zweibändige Neuausgabe von “Lula & Yankee“. Der erste Teil trägt den hübschen Titel “Frühstücksbier und Mixtape“. Der schön aufgemachte Hardcover-Band (mit Fold-out Poster!) wurde um einen 36-seitigen Prolog ergänzt.

Hier wird erzählt, wie es nach 19 Jahren ohne Kontakt zu einer Wiederbegegnung zwischen Lula und Yankee kommt. Letzterer betreibt einen Limousinenservice und ist nicht sonderlich begeistert als der Auftrag droht, eine Gruppe die Junggesellenabschied feiert, von Kneipe zu Kneipe zu kutschieren. Doch als er erfährt, dass es sich um einen “Jungesellinnen-Abschied“ handelt, ist Yankee dann doch hellauf begeistert.

Natürlich ist eine der Damen (doch zum Glück nicht die zukünftige Braut) seine alte Flamme. Die ehemals in einer Rockband spielende Lula ist jetzt Bestseller-Autorin und die letztes des Damenkränzchens, die Yankee schließlich nach Hause chauffiert. Weitere Details dieser Wiederbegegnung sind dann leider erst im zweiten Band der Gesamtausgabe zu erfahren.

Allein schon durch diesen in schillernden Farben kolorierten Prolog kann das Buch uneingeschränkt empfohlen werden. Doch auch die ollen, wilden, schwarzweißen Abenteuer, die das Paar oft gemeinsam mit ihrem Kumpel Heinz-Erhardt erlebte, haben sich verdammt gut gehalten.

