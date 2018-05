In Miramar, Florida befindet sich Top Gun, die Eliteschule für Navy-Piloten. Der junge und unberechenbare Draufgänger Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) qualifiziert sich für eine dortige Ausbildung. Er gerät in eine Krise als sein Kumpel Goose bei einem Trainingsflug tödlich verunglückt und will den Dienst quittieren. Doch die väterlichen Vorgesetzten und vor allem die zivile Ausbilderin Charlie (Kelly Mc Gillis) bauen ihn schnell wieder auf, gerade rechtzeitig zum ersten echten Einsatz.

Top Gun wurde zum ersten großen Erfolg von Tom Cruise und brachte auch die Karrieren von Val Kilmer und Meg Ryan voran. Spektakuläre Flugszenen wechseln mit romantischen Intermezzi und Sonnenuntergängen ab, die Harold Faltermeyer stimmungsvoll musikalisch untermalte. Unvergessen ist der Ohrwurm Take My Breath Away.

Top Gun ist dabei jedoch alles andere als harmlose eskapistische Unterhaltung. Der Film entstand mit massiver Unterstützung der US-Streitkräfte und der Erfolg an der Kinokasse trieb der Navy zahlreiche neue Rekruten zu. Noch heute haben die Werbespots der US-Army den glatten durchgestylten Look von Top Gun.

Extras der Special-Edition-DVD: Audiokommentar von Jerry Bruckheimer, Tony Scott und Marine-Experten (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln); „Danger Zone“ Ein sehr ausführliches 147-minütiges Making of; 4 Musikvideos: Kenny Loggins „Danger Zone“ (3:57 min), Berlin „Take My Breath Away“ (4:29 min), Loverboy „Heaven In Your Eyes“ (4:06 min), Harold Faltermeyer und Steve Stevens „Top Gun Anthem“(4:27 min), können auch alle hintereinander abgespielt werden; 7 US-TV-Spots (insgesamt 3:53 min); Zwei Multi-Angle Storyboards mit Zeichnungen und optionalem Kommentar von Regisseur Tony Scott (4:07 min + 2:53 min); Behind-the-Scenes Featurette (5:32 min); Survival Training Featurette (7:32 min); Tom Cruise Interviews von 1986; Galerie mit 174 Produktionsfotografien; 10-seitiges farbiges Booklet

Die Special-Edition-DVD von „Top Gun“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Top Gun“ bei ebay kaufen, hier anklicken

Die DVD von „Top Gun“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Top Gun“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Top Gun“ in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken