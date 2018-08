Luca Torelli, ein junger italienischer Einwanderer, arbeitet in New York als Schuhputzer. Er ist über einen arroganten und brutalen Polizisten, der sich von ihm täglich bedienen lässt ohne zu bezahlen, so verärgert, dass er diesen schließlich umbringt. Fortan nennt er sich Torpedo und arbeitet als Auftragskiller.

Die Serie Torpedo entstand 1980 für die spanische Ausgabe des Comic-Magazins Creepy. Die ersten beiden Torpedo-Geschichten zeichnete der amerikanische Comicmeister Alex Toth in seinem kargen aber effizienten Schwarzweiß-Stil, der ganz sicher Frank Miller zu Sin City inspirierte. Doch wie in dem in diesem Band enthaltenen Interview mit dem Autor Enrique S. Abuli zu erfahren ist, hatte Toth “moralische Bedenken“ und entschärfte die Texte.

Die Nachfolge von Alex Toth trat Jordi Bernet (Andrax) an, der sehr viel detailreicher arbeitete und der Hauptfigur ihr markantes Aussehen verpasste. Die meisten Geschichten spielen in einem eher fiktiven New York des Jahres 1936 (hier bekommt ein “Pistolero aus New York“ schon einmal den Spitznamen Dumbo, obwohl der Disney-Film erst fünf Jahre später startete) und verwenden allerlei Versatzstücke aus Büchern und Filmen der Schwarzen Serie.

In tadelloser Ausstattung und ergänzt um interessante Hintergrundinfos veröffentlicht Cross Cult sämtliche Torpedo-Storys in einer fünfbändigen Ausgabe.

Bernet lehnte das Angebot von Abuli ab, mit Torpedo 1972 ein Abenteuer mit dem inzwischen deutlich gealterten Killer-Rentner umzusetzen. Mit Eduardo Risso wurde schließlich ein Zeichner gefunden, dessen Reputation sich nicht zu verstecken braucht, und dementsprechend gelungen ist auch die Fortsetzung.

