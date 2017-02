Twin Peaks. 100 Seiten

Mit gleich 10 Bänden startete der Reclam Verlag seine Reihe “100 Seiten“. Der Name ist natürlich Programm, denn diese Bücher hören tatsächlich mit Seite 100 auf (und – was ungewöhnlich ist – sie beginnen tatsächlich mit Seite 1). Unter den Motto “persönlich geschrieben“ und “modern gestaltet“ werden hier Themen wie Jane Austen, Ötzi, Menschenrechte, Ovid, JFK. aber auch Asterix oder Superhelden, “unterhaltsam präsentiert“. Weitere Bände sind angekündigt.

Wer erinnert sich nicht gerne an den tanzenden und rückwärtssprechenden Zwerg aus dem Traum des scheinbar unfehlbaren FBI-Agenten Dale B. Cooper, der ein inniges Verhältnis zu seinem Diktaphon Diane hat? Wer bekommt keine nostalgischen Gefühle, wenn Audrey Horne seltsam herumtanzt und mit ihrer Zunge Kirschstengel verknotet? Wer möchte nicht auch einmal den „verdammt guten Kaffee“ und den zugehörigen Kirschkuchen im „RR“-Diner kosten.

Gunther Reinhardt lässt die Kultserie “Twin Peaks“ noch einmal aufleben. Ebenso unterhaltsam wie faktenreich informiert der stellvertretender Leiter des Kulturressorts der Stuttgarter Zeitung über die Hintergründe der klassischen Serie, sowie über den merkwürdigen Kinofilm „Twin Peaks – Fire Walk with Me„. Er stellt die beiden höchst unterschiedlichen Schöpfer David Lynch und Mark Frost, sowie in Form von übersichtlichen Schautafeln auch das umfangreiche Ensemble der Serie vor. Das Buch ist die ideale Einstimmung auf die demnächst startende Neuauflage von “Twin Peaks“, die komplett von David Lynch in Szene gesetzt wird.

