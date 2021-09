Der TV-Wettermann Phil Connors (Bill Murray) ist nicht gerade begeistert, dass er alljährlich ins Provinzkaff Punxsutawney reisen muss um ein in seinen Augen völlig albernes Murmeltier-Ritual zu kommentieren.

Doch plötzlich kommt es noch dicker, denn Phil ist in einer Zeitschleife (und somit auch in Punxsutawney) gefangen. Er durchlebt bzw. durchleidet immer wieder den selben Tag und verliebt sich zudem auch noch in seine Produzentin Rita (Andie MacDowell)…

Wenn die Macher von Und täglich grüßt das Murmeltier 1993 von vornherein vorgehabt hätten, mehr als nur eine Komödie zu drehen, wäre der Film garantiert nicht der Klassiker geworden, der er heute ist. Mit hoher Gagdichte und entspannter Leichtigkeit wird von der Läuterung eines Zynikers erzählt, aber auch von den großen und kleinen Chancen und Möglichkeiten, die jeder Tag bietet.

Im sehr interessanten Making Of “Das Gewicht der Zeit“ auf dieser DVD erzählt Regisseur Harold Ramis, dass für Vertreter vieler Weltreligionen (aber auch für Spiritisten und Atheisten) Und täglich grüßt das Murmeltier das perfekte Gleichnis für ihre Sicht der Dinge ist. Die Botschaft ist ebenso naiv wie schön: “Tue einen Tag lang nur Gutes und alles wird besser.“

Extras der DVD: Audiokommentar mit Regisseur Harold Ramis (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Das Gewicht der Zeit (24:44 min), Einblicke in das Leben eines Murmeltiers (6:09 min), Interview mit Harold Ramis (9:33 min), Fünf entfallene Szenen (5:52 min)

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ bei ebay kaufen, hier anklicken