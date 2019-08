Mittlerweile wirkt es fast schon innovativ, wenn eine Serie in sich abgeschlossene Geschichten erzählt. In den zehn Episoden der ersten Staffel der belgischen Crime-Serie versucht die neu gegründete Unit 42 (42 wegen Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis) im Keller der Brüsseler Polizeizentrale zehn recht unterschiedlich gelagerte Fälle zu klären.

Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den Delikten ist, dass ein Teil der Aufklärung aus Online-Recherche besteht. Daher ist Billie Webber (Constance Gay) ein wichtiges Team-Mitglied. Die junge Frau war einst als Hackerin eher illegal unterwegs und ihr wird als Vorgesetzter der erfahrene Ermittler Sam Leroy (Patrick Ridremont) zugeteilt.

Da der alleinerziehende Vater auf konservative Polizeiarbeit setzt, während Billie gerne unorthodox vorgeht, verläuft die Zusammenarbeit nicht immer harmonisch. Doch nach und nach entsteht ein auf gegenseitigen Respekt beruhendes Vertrauensverhältnis.

Im Laufe der Serie sind immer mehr Details aus der Vergangenheit von Billie und Sam zu erfahren, was neben den spannenden oft auch gesellschaftskritischen Geschichten – sowie der sich langsam zwischen Sam und der taubstummen Pathologin Alice (Danitza Athanassiadis) entwickelnden Romanze – zum Reiz von Unit 42 beiträgt. Daher ist es erfreulich, dass die Serie fortgesetzt wird.

