Valerian & Veronique: Die Bewohner des Himmels

1992 veröffentlichte Carlsen unter dem schönen Titel Die Bewohner des Himmels ein Buch über den “Kosmos von Valerian und Veronique“. Das zugehörige Titelbild erinnerte durch die detailreich und liebevoll gestalteten Zeichnungen von verschiedenen Lebewesen an Sachbücher für Jugendliche, wie etwa die Reihe Was ist was.

Passend dazu besteht der Inhalt aus reich bebilderten Beiträgen aus reich bebilderten Beiträgen, in denen die Geschöpfe, denen Valerian und Veronique bei ihren Abenteuern begegnet sind, ausführlich beschrieben werden: “Ob es nun um Körperbau, Lebensgewohnheiten und Ernährung geht, oder um familiäre und gesellschaftliche Organisationsformen.“

Präsentiert wurden in den Kapiteln „Die nützlichen Arten“, „Die Schädlinge“ und „Die Herdentiere“ Hintergrundinfos zu Lebewesen wie dem Tüm Tüm de Lüm, den Wahnvögeln, dem Schnarf oder den vier Elementarwesen. Ein eigenes Kapitel ist den geschäftstüchtigen Shinguz gewidmet.

Die Bewohner des Himmels enthält auch noch großartige, plastisch kolorierte Illustration von fremden Welten, sowie eigens für diese Edition gezeichnete Kurzcomics.

Nach dem Erscheinen des Buchs wurden sieben weitere Comicalben mit Valerian und Veronique veröffentlicht, in denen viele Aliens erstmals auftraten. Daher haben Autor Pierre Christin und Zeichner Jean-Claude Mézières 2017 zum fünfzigsten Geburtstag der Serie eine ergänzte Neuausgabe herausgebracht.

Diese wurde jetzt auch bei Carlsen mit einem neuen Cover im Stil der Gesamtausgabe von Valerian und Veronique veröffentlicht. Statt 68 Seiten hat die neue Edition 92 Seiten.

Neu ist ein Eröffnungskapitel über Central City. Dieser Stadt-Moloch ist eine Art Wohngemeinschaft, die aus Vertretern von Zivilisationen aus allen Ecken des Universums bevölkert wird. Dort gibt es auch eine Art galaktischen Sicherheitsrat, der jedoch hauptsächlich “Papierkram und starke Worten“ produziert. Jegliche Ähnlichkeiten mit vergleichbaren irdischen Organisationen sind garantiert nicht rein zufällig…

