Valerian & Veronique: Hinter der Zeit

In einer siebenbändigen gebundenen Gesamtausgabe veröffentlichte Carlsen die 21 albumlangen Geschichten des französischen Comic-Klassikers Valerian & Veronique, während ein kleinformatiges Buch fast alle Kurzgeschichten mit den beiden Agenten des „Raum-Zeit-Service“ enthielt. Doch das ist noch nicht alles, denn nachdem Manu Larcenet sowie Lupano & Lauffray Valerian und Veronique mit Hommagen ehrten, wächst die Gesamtausgabe noch um einen weiteren Band.

Enthalten sind 14 Stories, die zuvor in zwei Alben als Souvenirs der Zukunft erschienen sind. In den am Rande der großen Abenteuer angesiedelten Kurzgeschichten kehrt der Autor Pierre Christin noch einmal an einige der interessantesten Schauplätze der Serie zurück. Dadurch gibt er dem Zeichner Jean-Claude Mézières einmal mehr die Gelegenheit auf seinen Comicseiten – aber auch auf plastisch kolorierten Doppelseiten – seine Meisterschaft im Darstellen von fremden aber auch irgendwie vertrauten Welten zu zeigen.

In der ersten Geschichte macht sich Veronique Gedanken darüber, ob sie vielleicht im finsteren Mittelalter einen ritterlichen Märchenprinzen getroffen hätte, wenn Valerian sie nicht in die schillerndsten Ecken der Galaxis mitgenommen hätte. Valerian hingegen trauert um ein Mädchen, das während seiner Erlebnisse in der „Stadt der tosenden Wasser“ – einem überschwemmten New York – zu Tode kam.

Nicht fehlen darf natürlich das Shinguz-Trio, wobei einer der kleinen, geschäftstüchtigen, geflügelten Aliens unsterblich in Valerian verschossen ist. Überhaupt scheint Liebe das zentrale Thema der Geschichten zu sein. So spielt eine der Erzählungen auf den Planeten Simian, hier wird wieder eine galaktische Meisterschaft um den bestmöglichen Vater zum Zeugen zukünftiger Bewohner ausgetragen. Diesmal jedoch nimmt Valerian nicht teil, da er in dieser Disziplin bereits gewonnen hat…

