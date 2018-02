Valerian & Veronique: Shinguzlooz Inc.

Bei frankobelgischen Serien ist es nicht unüblich, auch einmal anderen Zeichnern die Möglichkeit zu geben, ihre Version von populären Figuren zu Papier zu bringen. So versuchten sich Matthieu Bonhomme und Guillaume Bouzard an Lucky Luke, während demnächst ein Spirou-Album des deutschen Zeichners Flix (Schöne Töchter) ansteht.

Nachdem sich Jean-Claude Mézières und Pierre Christin in den wohlverdienten Ruhestand begeben haben, geht es trotzdem weiter mit Valerian und Veronique. 2016 kritzelte sich Manu Larcenet (Die Rückkehr aufs Land, Der alltägliche Kampf) mit Die Rüstung des Jakolas eine rotzig gemeinte Parodie zurecht.

Der zweite Band der in Frankreich unter dem Titel Valérian, vu par… veröffentlichten Serie dürfte eher im Sinne der Fans der beiden Raum-Zeit-Agenten. Die humorvolle Geschichte von Wilfrid Lupano (Ein Ozean der Liebe, Die alten Knacker) steht voll in der Tradition der Serie und lässt nicht nur beliebte Figuren, wie Monsieur Albert auftreten, sondern lädt auch im Rahmen einer futuristischen Story zum Nachdenken über das Hier und Heute ein.

Eine wichtige Rolle spielen einmal mehr die beliebten Shinguz. Das trickreiche Trio gelangte durch nicht ganz astreine Aktionen in den Besitz der Erde, hat sie jedoch beim Pokern gleich wieder an einen galaktischen Mogul verloren. Dieser will sich des terranischen Wasservorrats bemächtigen, um das kostbare Nass meistbietend zu verkaufen. Doch er hat den Faktor Mensch nicht mit in seine Rechnung einbezogen…

Doch die Geschichte ist nur die halbe Miete, denn auch von der Optik bereitet Shinguzlooz Inc. viel Vergnügen. Die Zeichnungen stammen von Mathieu Lauffray, dessen von Robert Louis Stevenson inspirierte Serie Long John Silver ebenfalls bei Carlsen erscheint. Zwar sehen die Hauptfiguren etwas anders aus als bei Jean-Claude Mézières, doch das ist ja gerade der Reiz dieser spannenden Mischung aus Neubeginn und Hommage!

„Valerian und Veronique Sonderband # 1: Die Rüstung des Jakolas“ von Manu Larcenet bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Sonderband # 2: Shinguzlooz Inc.“ von Lupano & Lauffray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique Gesamtausgabe, Band 8 – Die Kurzgeschichten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 21: Der Zeitöffner“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 22: Souvenirs der Zukunft “ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 20: Das Gesetz der Steine“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 19: Am Rande des großen Nichts“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 18: In unsicheren Zeiten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 17: Die Sternenwaise“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 16: Im Bann von Ultralum“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 15: Die Kreise der Macht“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 14: Lebende Waffen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 13: Die große Grenze“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 12: Die Blitze von Hypis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 11: Die Geister von Inverloch“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 10: Die Insel der Kinder“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 9: Trügerische Welten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 8: Endstation Brooklyn“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 7: Das Monster in der Metro“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 6: Botschafter der Schatten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 5: Die Vögel des Tyrannen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 4: Willkommen auf Alflolol“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 3: Das Land ohne Sterne“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 2: Reich der tausend Planeten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 1: Die Stadt der tosenden Wasser“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique 0: Schlechte Träume“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique – Jenseits von Raum und Zeit“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian und Veronique – Sonderband – Die Bewohner des Himmels“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken