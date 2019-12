Der vierte Fall den Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und sein Assistent Hafez el-Assad (Fares Fares) für das Dezernat Q in Kopenhagen klären, ist sehr viel mehr als eine weitere vom Erfolgsautors Jussi Adler-Olson ebenso raffiniert wie pervers konstruierte Untat. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, denn tatsächlich wurden bis hinein in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in einer auf der dänischen Insel Sprogø gelegenen Anstalt tausende Zwangsterilisationen durchgeführt.

Opfer waren behinderte oder sozial auffällige Frauen, darunter auch viele Prostituierte, deren Fortpflanzung der Staat unterbinden wollte. Adler-Olson erzählte in “Erbarmen“ davon, dass ein einst auf Sprogø tätiger Arzt seine perverse Tätigkeit an Immigrantinnen fortführt, um die “arische Rasse“ zu schützen. Doch der Fund von drei mumifizierten Leichen bringt Mørck und Assad auf den Plan…

Das ungleiche Duo muss seinen bisher größten, aber wohl auch letzten Fall klären. Das ist sehr schade, denn der in seiner Depressivität kaum noch zu übertreffende Mørck und der trotz allem ans Gute im Menschen glaubende Assad sind ein ebenso effektives wie interessantestes Profiler-Gespann. Es ist zu hoffen, dass das gut eingespielte Duo Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares trotz aller Ankündigungen weitermacht, zumal Jussi Adler-Olson ihre Filmfiguren bereits auf den achten Fall ansetzte.

Neben dem 119-minütigen Hauptfilm enthält die Blu-ray noch dieses Bonusmaterial: Behind the Scenes (12:16 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln); Deleted Scenes (4:11 min); Verpatzte Szenen (1:27 min); Interviews mit dem Regisseur und den beiden Hauptdarstellern (23:10 min); Deutsche Trailer zu allen vier Dezernat-Q-Filmen

„Dezernat Q # 4: Verachtung“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 4: Verachtung“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Verachtung“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Dezernat Q # 3: Erlösung“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 3: Erlösung“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 2: Schändung“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 2: Schändung“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 1: Erbarmen“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dezernat Q # 1: Erbarmen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken