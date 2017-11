Die ungleichen Brüder Bambino (Bud Spencer) und Trinita (Terence Hill) müssen ihrem Vater versprechen, gute Banditen zu werden, um die Familientradition zu bewahren. Dieses Versprechen in die Tat umzusetzen, ist gar nicht so einfach, da beide ein zu gutes Herz haben. Als angebliche Regierungsbeamte kommen sie dem Ganoven Parker in die Quere, mischen sich schlagkräftig in seine Geschäfte ein und verhelfen unfreiwillig der Gerechtigkeit zum Sieg.

Anfang der Siebziger Jahre begann der Italowestern, der sich zuvor erfolgreich über den US-Western lustig machte, sich selbst zu parodieren. Damals ließ E. B. Clucher (alias Enzo Barboni) in Die rechte und die linke Hand des Teufels sowie in Vier Fäuste für ein Halleluja die beiden Darsteller Terence Hill (alias Mario Girotti) und Bud Spencer (alias Carlo Pedersoli) als Bambino und Trinita unsicher machen. Dabei agierten sie als schlagkräftige Variante zu Laurel & Hardy und trugen gelegentlich sogar statt Cowboyhüten Melonen.

Für diese DVD- und Blu-ray-Edition wurde das Bild remastered, doch wichtiger noch ist, dass jetzt jene Fassung erscheint, die auch 1972 in unsere Kinos kam und den Boom um Hill & Spencer auslöste. Zuvor war lediglich die um knapp 10 Minuten gekürzte deutlich alberner synchronisierte Fassung auf DVD erschienen. Durch den rohen Charme der beiden Hauptdarsteller, ihr gutes Timing und die vergnügliche Musik der Gebrüder De Angelis ist Vier Fäuste für ein Halleluja im Gegensatz zu vielen anderen Filmen des Duos ein zeitloser Klassiker.

Fünf Jahre später konnten Spencer, Hill und Clucher mit der in der damaligen Gegenwart angesiedelten Action-Komödie Zwei außer Rand und Band an den Erfolg von Vier Fäuste für ein Halleluja anknüpfen.

Extras der Blu-ray: 8-seitiges schönes Booklet mit einem Text von Mike Siegel; Deutscher Kinotrailer (3:52 min); Deutscher Wiederaufführungs-Kinotrailer (3:12 min); Englischsprachiger Weltvertriebs-Trailer (2:59 min); Englischsprachiger Weltvertriebs-Trailer mit italienischem Ton (2:56 min); US-Trailer (2:54 min); Französischer Trailer (2:13 min); Italienischer Trailer (2:56 min); Deutscher DVD-Trailer (2:40 min); Alte deutsche Titelsequenz (2:45 min); Selbstlaufende Galerie mit deutschen Kinoaushangfotos (2:00 min); Impressionen von einem Spencer-Hil-Fantreffen in Pullman City (15:08 min)

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ bei ebay kaufen, hier anklicken