Vittorio Giardino: Jonas Fink

Die Bevölkerung von Prag versucht sich in den 50er-Jahren mit den politischen Verhältnissen zu arrangieren. Doch das Leben des 11-jährigen Jonas Fink gerät völlig aus den Bahnen als sein Vater wegen Kes ist nicht einfach mit willkürlich durchgeführten Verhaftungen urplötzlich verhaftet wird. Erst zwei Jahre später erfahren er und seine Mutter Edith, dass Dr. Fink wegen “konterrevolutionärer Aktivitäten“ zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Jonas darf daraufhin nicht aufs Gymnasium gehen, der Mutter wird verboten weiterhin Privatstunden in französischer Sprache zu geben und die Finks müssen in eine kleinere heruntergekommene Wohnung ziehen.

Während die Mutter – spätestens nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann zu weiteren 10 Jahren Haft verurteilt wurde – an den neuen Lebensumständen langsam zerbricht, entwickelt sich das Leben von Jonas zunächst recht positiv. Er findet Arbeit bei einem Buchhändler und verliebt sich in die Russin Tatjana. Seine Gefühle werden zwar erwidert, doch das Glück ist von kurzer Dauer…

Der Italiener Vittorio Giardino (Max Friedman, Little Ego) beschreibt in detailreichen Bildern und Handlungsbögen sehr eindringlich und nah orientiert an tatsächlichen Ereignissen den Alltag im “real existierenden Sozialismus“. Nach einer 20-jährigen Pause brachte er 2018 seine Serie Jonas Fink mit dem umfangreichen dritten Album Der Buchhändler von Prag zu Ende.

Salleck Publications veröffentlich nicht nur den Abschlussband, sondern in einem sehr schön gestalteten Hardcover-Band unter dem Titel Der Feind des Volkes auch die beiden ersten Bände Die Kindheit (1994) und Die Lehrjahre (1997). Für diese Neuedition, die Giardino mit “kleinen Korrekturen“ versehen hat, spricht auch, dass das Buch mit einem einleitenden Text und zusätzlichen Illustrationen versehen wurde.

