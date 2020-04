Vittorio Giardino: Traumreisen

Der Italiener Vittorio Giardino dürfte bei uns vor allem durch seine Serien Jonas Fink und Max Friedmann, sowie durch Little Ego und den Privatdetektiv Sam Pezzo bekannt sein. Unter dem Titel Verhängnisvolle Affären erschienen in der Carlsen-Reihe Erotic Souvenirs Kurzgeschichten von Giardino.

Auch die vier in diesem Salleck-Album enthaltenen Traumreisen würzt der Autor und Zeichner mit – mal mehr mal weniger starken – erotischen Zutaten: Auf einer abgelegenen ägäischen Insel befürchtet ein Urlauber von einer attraktiven Eremitin namens Kirki in ein Schwein verwandelt zu werden. Ein aufstrebender Autor erlebt in der Toskana eine böse Überraschung als er sein schriftstellerisches Idol und dessen Geliebte besucht. Einem osteuropäischen Gelehrten widerfahren bei Besuchen in den Renaissancestädten Urbino und Arezzo seltsame Zeitsprünge.

Die letzte Story Das tyrrhenische Meer erzählt, wie ein Skipper nach einem seltsamen Traum beschließt sein Segelboot doch nicht an einen sardischen Krösus zu verkaufen und entstand aus einem traurigen Anlass. Sie wurde für die letzte Ausgabe des italienischen Magazins Corto Maltese konzipiert. Auch auf der kurzen Distanz zeigt sich Giardino als souveräner Erzähler sowie als meisterlicher Zeichner von Land und Leuten.

