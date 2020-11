Walhalla: Die gesammelte Saga 2

Hier nun der zweite von fünf Hardcover-Bänden mit Goldprägung, in denen die Edition Roter Drache alle 15 zwischen 1979 und 2009 veröffentlichten Alben der dänischen Fantasy-Serie Walhalla präsentiert. Bei uns sind lediglich die ersten sechs Alben bei Carlsen erschienen.

Im Entstehungsland Dänemark wurde die Serie zu einem großen Erfolg und daher kam 1986 eine Zeichentrick-Version von Walhalla in die Kinos. Peter Madsen, der Zeichner der Comics, fungierte dabei als Co-Regisseur. Ins Drehbuch eingearbeitet wurden auch Handlungselemente des noch gar nicht fertiggestellten vierten Albums.

In diesem Comic sollte der “Zwergriese“ Quark debütieren, der für chaotischen Humor innerhalb der sich eng an nordischer Mythologie orientierenden Geschichte sorgen. Zwar war der Animationsfilm kein großer Erfolg, doch Quark spielte danach die Hauptrolle in eigenen Zeichentrick- und Comic-Serien.

Band 2 der Gesammelten Saga enthält beeindruckende Entwurfszeichnungen, die für den Animations-Film entstanden sind. Bei den enthaltenen Comics, handelt es sich um drei Alben, die erst nach dem Filmstart erschienen sind. In Quark trumpft auf und Im Reich der Riesen werden Teile der Filmhandlung in Comic-Form nacherzählt. Dabei wurde anscheinend Zugriff auf Storyboards genommen und einige besonders bildgewaltige Passagen kommen ganz ohne Text aus.

Nach diesen zwei Alben hieß es Abschied nehmen von Quark, sowie von den Menschenkindern Tjelfe und Roskava, die teilweise die Hauptfiguren der Serie waren. In Die goldenen Äpfel konzentrierte sich das Team von Madsen wieder auf die ungleichen Brüder Thor und Loki.

In diesem Album debütiert mit der selbstbewussten Skadi eine äußerst attraktive Nebenfigur, die an Pelissa aus Loisels Auf der Suche nach dem Vogel der Zeit erinnert und auf den in diesem Band enthaltenen Entwurfszeichnungen noch attraktiver als im Comic aussieht.

Es darf sich auf die drei weiteren Bände mit einem ähnlich schönen Bonusmaterial gefreut werden, denn schöner kann eine Comic-Serie nicht präsentiert werden.

