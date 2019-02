Walt Disney: In geheimer Mission

1862 in Tennessee; Mitten im Sezessionskrieg stahlen 24 Nordstaatler auf dem Gebiet der Südstaaten einen Zug. Sie planten die gegnerischen Telegrafenverbindungen und auch die Bahnstrecke zu zerstören. Doch der Lokführer William Fuller verfolgte die Entführer, teilweise per Draisine sowie mit verschiedenen Lokomotiven, und vereitelte deren Plan.

Buster Keaton machte 1926 aus der Geschichte einen Filmklassiker, den er nach der entführten Lokomotive The General nannte. Er selbst spielte den Lokführer aus den Südstaaten, der bei ihm jedoch “Johnnie Gray“ hieß. Auch ansonsten nahm sich Keaton allerlei Freiheiten bezüglich der Geschichte heraus. Ihm gelang eine beeindruckend in Szene gesetzte rasante Komödie, die aber auch recht realistisch zeigt, wie Soldaten im Schlachtgetümmel zu Tode kamen.

Walt Disney, der ein großer Fan von historischen Eisenbahnen war, nahm sich 1956 des selben Stoffes an. Er machte jedoch einen komplett anderen Film daraus. Im Zentrum des Geschehens stehen bei In geheimer Mission die Entführer aus den Nordstaaten, deren Anführer James J. Andrews von Fess Parker gespielt wurde, der zuvor durch die TV-Serie Davy Crockett zum Star geworden war. Doch trotz beträchtlichen Aufwands fiel der Film an der Kinokasse durch, vielleicht auch, weil er im Gegensatz zu Keatons General leider ziemlich mit Eisenbahn-Action geizte.

In den USA wurde The Great Locomotive Chase, so der Originaltitel, bereits 2004 von Walt Disney Pictures auf DVD vermarktet. Bei uns sollte es 15 weitere Jahre dauern, bis sich das kleine Label Cargo Records in seiner Reihe “Westernperlen“ des Films annahm, ohne jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Produktion aus dem Hause Disney handelt. Die DVD enthält den Film in zwei Versionen. Bei der Originalfassung ist das 2,35:1-Bild recht ordentlich und farbenprächtig, es gibt jedoch keine deutsche Tonspur. Die alternative Fassung verfügt zwar über Vorspann und Tonspur in deutscher Sprache, die Bildqualität ist jedoch sehr viel schlechter und ziemlich blass. Das hätte auch anders gelöst werden können, doch immerhin verfügt die DVD über ein Wendecover.

Beim selben Verleih ist übrigens zeitgleich in deutlich besserer Bildqualität auch der Disney-Western Heiße Schüsse, kalte Füße (Hot Lead and Cold Feet ) von 1978 erschienen.

