Walt Disney: Triff die Robinsons

Auch nach 124 Adoptionsgesprächen will niemand will den 12-jährigen Waisenjungen Lewis mit nach Hause nehmen, was auch daran liegt, dass er potentielle Interessenten mit seinen nicht so richtig funktionierenden Erfindungen erschreckt. Doch plötzlich erhält Lewis Besuch von einem Jungen namens Wilbur Robinson, der ihn mit in die Zukunft nimmt und seiner durchgeknallten Familie vorstellt…

Ähnlich schwer wie Lewis mit seinen Erfindungen tat sich die Walt Disney Company zunächst mit computeranimierten Filmen. Im Gegensatz zu den Produkten aus dem Hause Pixar waren Himmel und Huhn und Tierisch Wild peinlich bzw. sehr, sehr peinlich. Daher waren die Erwartungen 2007 bei Triff die Robinsons nicht allzu hoch.

Der Auftakt des Films ist dann auch tatsächlich recht schwach. Der kleine Lewis ist ein noch uninteressanterer Charakter als das blasse Hühnchen Junior in Himmel und Huhn. Doch leider wird dies nicht durch interessante Sidekicks kaschiert, denn auch die ach so chaotische Zukunftsfamilie ist eher nervig als originell. Passend dazu wird tricktechnisch leider bestenfalls Durchschnitt geboten und der Film erinnert nicht nur inhaltlich an die Nickelodeon-Produktion Jimmy Neutron.

Gegen Ende bekommt die auf einem populären Kinderbuch basierende Geschichte doch noch einen pfiffigen Drive und wechselt von knallbunter World of Tomorrow-Optik zu leicht düsterer (aber natürlich noch immer jugendfreier) Anti-Utopie, was auch dem Filmkomponisten Danny Elfman recht gelegen kommt, der plötzlich zu Tim-Burton-Form aufläuft. Insgesamt ist Triff die Robinsons dann doch sehr viel weniger peinlich als erwartet (was auch daran liegen kann, dass John Lasseter von Pixar als Produzent verpflichtet wurde).

Doch inmitten der zahllosen Computeranimationswerke, war der Film schnell wieder vergessen, bliebt aber immerhin auch nicht unangenehm in Erinnerung. Die Wiederbegegnung mit den Robinsons macht dann dank der gut ausgestatteten Blu-ray doch noch unerwartet viel Spaß.

Diesen Film bei AMAZON auf DVD bestellen, hier anklicken

Diesen Film als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Triff die Robinsons“ als DVD bei ebay kaufen, hier anklicken

Das Buch zu „Triff die Robinsons“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die CD mit der Filmmusik bei AMAZON bestellen, hier anklicken