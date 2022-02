Nachdem ein Freund ihm einen seltsamen immer wiederkehrenden Traum erzählte, der mit seiner Zeit als Soldat im Libanon-Krieg vor 25 Jahren zusammenhängt, beginnt auch der israelische Filmregisseur Ari sich mit lange verdrängten Erinnerungen auseinander zu setzen. Er besucht ehemalige Freunde und Kriegskameraden und nach und nach kommen die Erinnerungen wieder, auch an israelische Massaker in Palästinenser-Flüchtlingslagern…

Ari Folman drehte und schnitt seine autobiographische Dokumentation Waltz with Bashir zunächst konventionell auf Video. Hierzu führte er reale Interviews mit Zeitzeugen, nur zwei seiner Freunde ließen sich von Schauspielern doubeln, die jedoch reale Texte aufsagten. Anschließend wurden auf dieser Basis von jeder Szene Illustrationen angefertigt, die dann wiederum in einer Mischung aus Flash-Animation, klassischer Animation und 3D in Bewegung gesetzt wurden.

Folman ist es wichtig festzustellen, dass nicht durch Rotoskopie das “reale Video illustriert und übermalt wurde“, sondern durch “das große Talent von Art Director David Polonsky (Vor allem eins: Dir selbst sei treu) und seiner drei Assistenten von Grund auf neu gezeichnet wurde.“ Entstanden ist so eine oft sehr fesselnde Mischung aus realen Statements und surrealen Traumsequenzen, die nur als Trickfilm funktionieren kann.

Doch obwohl Walz with Bashir formal sehr interessant – ja manchmal sogar meisterlich – ist, leidet der Film unter der erdrückenden Schwere seiner Thematik. Natürlich ist es bemerkens- und lobenswert, wenn ein Film aus Israel sich mit Gräueltaten beschäftigt, die israelische Soldaten an palästinensischen Zivilisten begangen haben. Doch die glatt durchgestylten Bilder und die phantasievollen Traumsequenzen vermitteln das Trauma der untätigen Beobachter – und erst recht das Leid der Opfer – nur höchst unzureichend. Wohl auch daher endet der Film mit realen Bildern des Massakers.

Zum Film erschien auch ein aus Filmbildern montierter Comic, der 2011 auch in der Reihe Süddeutsche Zeitung Bibliothek – Graphic Novels veröffentlicht wurde.

