War Stories: J for Jenny

Der Titel deutet es schon an, denn genau wie zuvor schon den Comic Nightingale setzte David Lloyd auch den sechsten Beitrag zur von Garth Ennis (Preacher, The Boys) geschriebenen Serie War Stories in Szene, während Terry Marks wieder ein äußerst hässliches Cover zum Comic beisteuerte

David Lloyd, der Zeichner des Comic-Klassikers V for Vendetta, bereichert erneut eine der besten Geschichten von Ennis durch den wilden Stil seines selbstkolorierten Artworks. Die Story spielt diesmal nicht auf hoher See, sondern hoch oben im Himmel.

Hauptfigur ist Flight Lieutnant Ronald Page, der Ehefrau und Kinder bei einem Bombardement der Luftwaffe verloren hat. Daher hat er als Pilot eines britischen Bombers keine Probleme damit, wenn zivile Ziele zerstört werden.

Page geht sogar so weit, darauf zu hoffen, dass seine Bomben ein Waisenhaus zerstören und er teilt dies per Funk auch seiner Mannschaft mit. Dies führt zu Problemen mit dem eher pazifistisch gesinnten Co-Piloten Stark…

Durch den sauber herausgearbeiteten moralischen Konflikt, das realistisch geschilderten militärische Umfeld und die bis hin zum überraschenden Ende sehr spannende Geschichte, ist J for Jenny ein Höhepunkt der Serie.

