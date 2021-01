War Stories: Johann’s Tiger

Der Auftakts der Serie War Stories von Garth Ennis (Preacher, The Boys) handelt von der Besatzung eines deutschen Wehrmacht-Panzers vom Typ Tiger.

Hauptfigur ist der Kommandant Johann Kleist, der alles dransetzt, damit seine Männer in amerikanische Kriegsgefangene geraten und in die Hände der Russen geraten.

Ein verantwortungsbewusst handelnder Soldat ist Kleist aber dennoch nicht, denn er hat zahllose Untaten an der Ostfront begangen, die ihn im Schlaf verfolgen. Für sich selbst sieht Kleist keine Zukunft mehr.

Diese Geschichte vom nahezu unbesiegbaren, doch menschlich verrohten, deutschen Soldaten und seinem den feindlichen Panzern überlegenen Kriegsgerät (eins der Leitmotive in War Stories) setzte Chris Weston (Fantastic Four: First Family) zusammen mit Gary Erskine (Garth Ennis‘ Dan Dare) akribisch in Szene.

