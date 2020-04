In der fiktiven ehemaligen Sowjetrepublik Kalakschistan wird der französische Fernfahrer Loiret in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem der Verteidigungsminister des Landes umkommt. Da Loiret nicht in seine Heimat ausgeliefert wird, droht die französische Regierung mit Wirtschafts-Sanktionen.

Diese Tatsache könnte es dem Geschäftsmann Quayle erschweren die kalakschistanischen Germanium-Vorkommen auszubeuten. Dieses chemische Element ist Grundlage für das Weltraum-Verteidigungssystem SDI. Quayle verpflichtet daher den Abenteurer Wayne Shelton, der Loiret aus einem Hochsicherheits-Gefängnis befreien soll.

Diese spannende und nicht allzu realitätsferne Geschichte stammt vom belgischen Starautor Jean Van Hamme, der schon bei XIII und Hopfen und Malz überzeugte. Seine wohl beste Serie Largo Winch wurde bei Ehapa leider schon nach vier Bänden eingestellt, da die hiesigen Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen des französischen Lizenzgebers zurückblieben.

Auch für Wayne Shelton fand Van Hamme mit Christian Denayer einen sehr guten realistischen Comic-Zeichner, der seine spannende Erzählung angemessen illustrierte. Einziger Wehrmutstropfen: Trotz der zur Verfügung stehenden 56 Seiten gelingt es Van Hamme dabei nicht, in sich abgeschlossene Abenteuer zu erzählen.

Einziger Trost: Fortsetzung folgt und natürlich die Gesamtausgabe beim All Verlag.

