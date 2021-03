Erst 1977 erschienen erstmals Comics von Will Eisner in Deutschland. Ein großformatiges Album des Nelson Verlags erhielt eine recht ansprechend zusammengestellte Auswahl von Geschichten mit dem maskierten Privatdetekivs Denny Colt alias The Spirit, weitere Ausgaben blieben mangels Erfolgs jedoch aus.

1980 veröffentlichte Zweitausendundeins zeitnah zur US-Veröffentlichung eine schön aufgemachte Hardcover-Ausgabe von Eisners erster Graphic Novel Ein Vertrag mit Gott. Ein Jahr später startete Carlsen eine gebundene Edition mit ausgewählten Spirit-Geschichten und der Salleck Verlag veröffentlichte seine 24-bändige Reihe The Spirit Archives.

Auch sehr viele von Eisners Graphic Novels haben deutsche Verleger gefunden und 2005 widmete die Reihe F. A. Z. – Klassiker der Comic-Literatur Will Eisner sogar einen eigenen Band. Die meisten deutschen Editionen enthalten fundierte Vor- und Nachworte. Hinzu kommen zahlreiche Artikel in der Comic-Fachpresse, inklusive einer Eisner-Ausgabe des Fachmagazin Reddition. Es scheint so, als wenn mittlerweile auch hierzulande fast alles von und über den 2005 verstorbenen Comic-Großmeister veröffentlicht worden ist.

Dass dem keineswegs so ist, belegt ein reich bebilderter Band, in dem sich Alexander Braun genauso ausführlich, fundiert und mitreißend mit Will Eisner beschäftigt, wie zuvor in seinen Werken über Winsor McCays Little Nemo und George Herrymans Krazy Cat. Das großformatige gebundene Buch Will Eisner – Graphic Novel Godfather ist zudem noch der Katalog zu einer Ausstellung, die u. a. anlässlich des Comic-Salons ab 15. Mai 2022 im Kunstmuseum Erlangen, zu sehen sein wird.

Daher sind zahlreiche bestens reproduzierte und ausführlich kommentierte Original-Zeichnungen enthalten. Diese sind Teil eines spannenden Exkurses durch Leben und Werk des Comickünstlers. Braun vermittelt Einblicke in die auch heute noch erstaunlich innovativen Erzähltechniken und zeigt auf, wo Elemente aus Eisners Biografie in die Geschichten eingeflossen sind.

In chronologischer Reihenfolge beschäftigt sich das Buch mit den verschiedenen Schaffensphasen. Braun schildert Spirit entstanden ist, wie Eisner die Arbeit an der Serie 1942 unterbrach, weil er eingezogen wurde. Doch auch als Soldat arbeitete er weiter daran, die Möglichkeiten des Medium Comics zu erforschen. Das Resultat waren gezeichnete Ratgeber, in denen Eisner mit Humor aber auch sehr eindringlich dazu aufforderte sorgfältig mit der militärischen Ausrüstung umzugehen, denn Nachlässigkeit kann tödlich sein.

Eisner kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Spirit zurück, aber auch wieder zu den militärischen Ratgebern. Beflügelt von den Underground-Comix folgten freizügigere Spirit-Geschichten und schließlich die Graphic Novels. In den letzten Kapiteln widmet sich Alexander Braun unter dem Motto “Tenement-Fieber: Leben im Mietshaus“ mit einem Leitmotiv im Werk von Eisner und mit den “jüdischen Aspekten“, wobei in den Spätwerken Fagin the Jew und Das Komplott: Die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion Antisemitismus besonders stark thematisiert wurde.

Großartig ist auch das letzte Kapitel. Braun präsentiert hier aussagekräftige Auszüge aus seinen Gesprächen mit Denis Kitchen, dem “Verleger und Freund“ von Will Eisner. Sehr lebendig kommt hierbei der Mensch hinter den Comics zum Vorschein. Ein großartiges Buch, dessen Lektüre ich immer wieder unterbrechen musste, um die von Braun hervorgehobenem Spirit-Geschichten oder besonders gelungene Passagen aus den Graphic Novels zu lesen.

