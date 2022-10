Wonder Woman: Dead Earth

Unter dem DC-Black-Label werden Geschichten veröffentlicht, die von der monatlichen Continuity abweichen und den Autoren erlauben, sich auf düstere und gelegentlich auch brutalere Art und Weise sich den Figuren zu nähern. Daniel Warren Johnson nutzt diese Gelegenheit sehr gut aus. Seine Geschichte siedelt er an in einer dysfunktionalen und dystopischen Gesellschaft irgendwann in der Zukunft.

Auf der Suche nach Beute ziehen die letzten überlebenden Menschen umher. Auf der Flucht vor einer monsterartigen Kreatur (Headra genannt) fallen sie in eine Höhle und setzen ungewollt eine Kettenreaktion in Gang. Unwissentlich erwecken sie Wonder Woman aus einer Apparatur, in der sie im Kälteschlaf verharrte. Sofort hilft Diana, das Unwesen zu besiegen. Nach und nach wird der drängenden Frage, nach dem Grund des Zustandes der Erde nachgegangen.

In Rückblicken erfährt man sukzessiv, wie das Ende der Welt kam, wer dafür verantwortlich war und wer sie in den Kälteschlaf versetzte und warum. Überraschungen nicht ausgeschlossen! Nur so viel sei verraten: Die furchterregenden Headras sind nicht das, was sie auf den ersten Blick scheinen und beim finalen Kampf Menschen gegen Headras muss sich Diana für eine Seite entscheiden.

Selten war die Amazonenprinzessin so sehr Kriegerin und wilde Kämpferin. Anders, als von ihrem Schöpfer wohl gedacht: William Moulton Marston (1893 – 1947) war ein US-amerikanischer Psychologe, feministischer Theoretiker, Erfinders des Lügendetektors und eben gemeinsam mit seiner Frau Elizabeth Holloway Marston und dem Zeichner Harry G. Peter Schöpfer von Wonder Woman im Jahr 1941.

Marston war überzeugt, dass das Matriarchat bald die Weltherrschaft übernehmen würde. Seine Geschichten sollten junge Leser (insbesondere Jungen) darauf vorbereiten. In Dead Earth werden die Probleme nicht durch die Stimme der Vernunft gelöst, sondern mit Rohheit und dem Schwert In Personalunion als Autor und Zeichner verbindet Daniel Warren Johnson Inhalt und Darstellung in perfekter Symbiose.

Norbert Elbers

