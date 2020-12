Wundervolle Sommer 3: Mam’zelle Esterel

Am Anfang der Geschichte heißt es Abschied nehmen, von Mam’zelle Estérel, dem Renault 4L, der so rot ist, wie das am Mittelmeer gelegene französische Esterel-Gebirge. Als der immer noch auf den großen Durchbruch wartende belgische Comiczeichner Pierre Faldèrault das liebgewonnene Auto verkauft, kommen Erinnerungen auf…

1962 bekam Pierre das nagelneue rote Fahrzeug von seinen Schwiegereltern geschenkt. Daher fühlte er sich verpflichtet, sie mit in den Familienurlaub nach Frankreich zu nehmen. Während sich die beiden Töchter freuen, ist Pierres Ehefrau Madeleinealles andere als begeistert. Sie kommt mit ihrer dominanten französischen Mutter Yvette, die auf alles was aus Belgien kommt herabblickt, nicht zurecht. Ihre Befürchtungen bewahrheiten sich, denn Yvette hält nichts von Picknicks am Wegesrand, Zelten am Meer und noch weniger von Pommes Frites…

Der Grundton dieser sehr sympathischen Familiengeschichte ist in erster Linie heiter und nostalgisch. Doch scheinbar ganz nebenbei erfährt der Leser auch einige finstere Details aus der Vergangenheit von Oma Yvette und vom herzkranken Opa Henry, der einige Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft war. Dadurch werden die zunächst eher als Karikaturen angelegen Schwiegereltern zu plastischen Charakteren.

Diese “Vertiefung“ setzt sich noch fort, wenn der Leser auch die anderen Alben dieser bemerkenswerten in unchronologischer Reihenfolge veröffentlichten Serie kennt. Band 1 Ab in den Süden spielt 1973, als Pierre und Madeleine bereits vier Kinder hatten und ihre Ehe auf der Kippe stand, während Band 2 Die Bucht am Meer im Sommer des Jahre 1969 angesiedelt ist und nur so vor Urlaubsglück strotzt.

Dem belgischen Autor Zidrou und dem im allerfeinsten frankobelgischen Stil arbeitenden spanischen Zeichner Jordi Lafebre, die schon bei Lydie harmonierten, gelang mit Wundervolle Sommer etwas ganz Besonderes. Es darf sich auf zwei weitere Alben gefreut werden, die in den Jahren 1980 und 1979 spielen.

