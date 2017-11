Auch 1973 zieht es die belgische Familie Faldèrault wie jeden Sommer mit ihrem R2 in den Süden. Mit dabei ist auch diesmal das nur von den Faldèraults wahrgenommene zwei Meter große Eichhörnchen Tschuki, doch etwas ist anders als in den Jahren zuvor.

Die Mutter Mado glaubt nicht mehr daran, dass ihrem Mann Pierre der Durchbruch als Comiczeichner gelingt und plant sich von ihm zu trennen. Wird es ihr dennoch gelingen die zahlreichen Urlaubs-Rituale der Faldèraults ein letztes Mal fehlerfrei zu bewältigen?

Nach ihrem preisgekrönten Comic Lydie arbeiten der belgische Autor Zidrou alias Benoît Drousie (Percy Pickwick, Rick Master, Shi) und der spanische Zeichner Jordi Lafebre erneut zusammen. Lafebre hat auch diese Geschichte wieder sehr liebevoll in einem Zeichenstil mit hohem Niedlichkeitsfaktor zu Papier gebracht. Doch es gelingt ihm mühelos in seine farbenfrohen Bildern auch ernsthafte Thematiken, wie das Ende einer Beziehung oder gar des ganzen Lebens, einzuarbeiten.

Wundervolle Sommer weckt wehmütige Erinnerungen an eine Zeit als es noch möglich war wirklich gemeinsam zu verreisen, schon nach wenigen Kilometern so richtig weit weg zu sein und nur unter großen Mühen mit der Heimat in Kontakt getreten werden konnte.

Der Comic erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte, doch ein im Jahre 1969 spielender weiterer Band von Wundervolle Sommer wird folgen, was sehr erfreulich ist.

Genau wie zuvor schon bei Lydie hat sich Herausgeber Eckart Schott auch diesmal besonders viel Mühe gegeben. Er veröffentlicht neben der regulären Hardcover-Ausgabe auch noch eine Sonderedition mit signierten Druck und zusätzlichen Seiten mit Illustrationen.

