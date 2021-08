Der All Verlag hat mit liebevoll editierten Neuausgaben von Serien wie Bruno Brazil oder Luc Orient echte Klassiker im Angebot, die ZACK-Leser in bester Erinnerung haben dürften. Yalek hingegen war seinerzeit im deutschen Comic-Magazin sehr viel weniger präsent. Y wie Yalek, das jetzt beim All Verlag veröffentlichte erste Album der Serie erschien 1975 unter dem Titel Brennpunkt Khertan verkleinert und gekürzt im Taschenbuch ZACK-Parade.

Die Serie hat ihre Wurzeln im Umfeld von Rick Master. André-Paul Duchâteau, der Autor der erfolgreichen Detektiv-Serie, schrieb die Geschichten, während die ersten Entwürfe der Hauptfigur vom Rick-Master-Zeichner Tibet alias Gilbert Gascard stammen. Da diese über indianische Wurzeln verfügt, verpasste Tibet dem jungen Mann einen Irokesenschnitt. Christian Denayer, der bereits mit 17 Jahren Jean Graton bei Michel Vaillant assistierte, gab Yalek eine modische Frisur mit Stirnband.

Thematisch passend erlebten die Abenteuer des Journalisten Yalek Curtis ihre Premiere 1969 in der belgischen Tageszeitung Le Soir. In deren Jugendbeilage Le Soir Jeunesse erlebte auch einige Geschichten von Tim und Struppi ihre Erstveröffentlichung. Ab 1972 wurden auch insgesamt 17 Yalek-Alben veröffentlicht. Dies war bei uns erst zehn Jahre später innerhalb der Ehapa-Reihe Detektive, Gauner und Agenten der Fall. Dort erschienen jedoch nur “Spätwerke“ von Denayers Nachfolger Jacques Géron.

Dank des All Verlags ist es jetzt erstmals möglich Yalek in der korrekten Reihenfolge zu lesen. In Y wie Yalek trifft der TV-Reporter erstmals auf seinen »Pocket« genannter Begleiter Donald Brook und setzt ziemlich unerwartet einen Bumerang als Waffe ein. Bevor die Story in Richtung James Bond abdriftet, ist sie gar nicht so fernab von unserer Wirklichkeit angesiedelt: In einem am Bosporus gelegenen Land mit dem Tarnnamen Benziram bekämpfen sich die im Tal und in den Bergen leben Volksstämme und die Presse ist als Berichterstatter unerwünscht.

