Im Prolog dieser Geschichte verliert die junge Russin Anna unter tragischen Umständen ihren Liebhaber und ihre Nase. Gemeinsam mit Zigeunern reist sie bis in die Bretagne und lernt dort drei Menschen kennen, die die Rettung eines vom Zerfall bedrohten Tierpark zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben.

Hierbei handelt um den Arzt Célestin, seine Adoptivtochter Manon und den Bildhauer Buggy, der ein kaum verheimlichtes Verhältnis mit der noch sehr jungen Manon hat. Anna bleibt bei dem Trio und geht ebenso stark in der verantwortungsvollen Arbeit auf. Doch der sich ankündigende Erste Weltkrieg bedroht die Lebensgemeinschaft.

Nur sehr selten gelang es einem Comic seinen Leser durch Erzählung und Bilder so vollkommen in seinen Bann zu ziehen. Es ist nachfühlbar, wie alle Tiere des Zoos sich ganz gewaltig sträuben, als eine von den Tierstaturen des Bildhauers Buggy an einen Sammler verkauft und vom Gelände transportiert wird. Auch für Manons Versuche Anna durch Farben und Musik den Geruchssinn zu ersetzten, findet der Comic ungewöhnlich visualisierte Ideen.

Durch die Zeichenkunst von Frank Pé (Jonas Valentin, Spirou: Das Licht von Borneo) wird auch noch das kleinste Panel zu einem Hochgenuss. Philippe Bonifays Geschichte sorgt für eine seltsam schwirrende Atmosphäre und setzt Dialoge nur dort eins, wo sie unbedingt nötig sind. Die aus drei Teilen bestehende Serie erhielt 1996 in Erlangen den Max-und-Moritz-Preis, erschien bei uns zunächst beim Splitter Verlag, bevor Carlsen sie komplett veröffentlichte.

