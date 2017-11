Spätestens 1971 begann der Italowestern, der zuvor den US-Western nahezu unmöglich gemacht hatte, sich selbst zu demontieren. Damals ließ E. B. Clucher (alias Enzo Barboni) in Die rechte und die linke Hand des Teufels und danach in Vier Fäuste für ein Halleluja die beiden Darsteller Terence Hill (alias Mario Girotti) und Bud Spencer (alias Carlo Pedersoli) als durchaus eigenständigen Laurel & Hardy-Verschnitt den Wilden Westen unsicher machen. Dieser Film wurde so erfolgreich, dass Spencer und Hill im Anschluss auch Filme wie Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle drehten, die in der damaligen Gegenwart spielten.

Zwei außer Rand und Band vereinte die beiden Akteure wieder mit E. B. Clucher. Sie spielten zwei Kleinkriminelle, die in Florida versehentlich im Polizeidienst landen und sich dann auch noch ebenso versehentlich dabei bewähren. Der Betrachter ist fast versucht hier den Prototyp zur Police Academy-Reihe zu vermuten. Spencer & Hill kehrten 10 Jahre später in Die Miami Cops noch einmal zum Ort des Geschehens zurück, doch da war ihre große Zeit schon vorbei.

Die Filme mit Hill und Spencer zählten in den 70er und frühen 80er Jahren zu den ganz großen Erfolgen in den bundesdeutschen Kinos. Dies ist bei der schlichten Machart (auch dieses etwas gehobenen Beitrags) nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Die durch Geräuscheffekte aufgemotzte Prügelchoreographie erinnert dabei an Spielplatzrangeleien und ist meilenweit von dem entfernt was zeitgleich in Fernost gedreht wurde.

Doch durch den Charme der beiden Hauptdarsteller, die Kalauer in der deutschen Synchro und vor allem durch die vergnügliche Musik der Gebrüder De Angelis macht dieser jetzt auch als Blu-ray vorliegende Film auch heute noch Spaß.

Extras der Blu-ray: Recht interessante Interviews mit Maurizio De Angelis (3:13 min), Guido De Angelis (1:54 min) und Bud Spencer (6:57 min), wahlweise mit deutschen Untertiteln; Selbstlaufende Artwork-Galerie mit Plakaten, Fotos, Videohüllen, etc (4:13 min); Zwei deutsche Trailer (2:25 min + 3:41 min); Englischer Trailer (3:55 min); Italienischer Trailer (3:43 min); Englischer Vor- und Abspann (3:40 min); 8-seitiges Booklet; Wendecover

„Zwei außer Rand und Band“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Die Miami Cops“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Miami Cops“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Miami Cops“ bei ebay kaufen, hier anklicken