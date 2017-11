Zwei wie Pech und Schwefel ist nach dem zwei Jahre zuvor entstandenen Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle der zweite erfolgreiche Versuch das Duo Terence Hill und Bud Spencer vom Wilden Westen in die damalige Gegenwart umzusiedeln. In beiden Fällen war es weniger die eher unterentwickelte Handlung als vielmehr der zugehörige Gassenhauer der Brüder Guido und Maurizio De Angelis der in Erinnerung blieb, zwei Jahre nach Flying through the Air stürmte 1974 der Song Dune Buggy die Hitparaden.

Wer will kann die Story des Films als eine sehr freie Bearbeitung der Novelle Michael Kohlhaas verstehen. Denn während Heinrich von Kleists tragischer Held alles unternimmt um für seine durch willkürliches Handeln der Obrigkeit zu Tode gekommenen Pferde entschädigt zu werden, möchten die beiden nicht gerade vor Ehrgeiz strotzenden Haudegen Ben (Bud Spencer) und Kid (Terence Hill) wenig mehr als ihr von einer Gangsterbande zerstörtes Buggy ersetzt bekommen.

Für einen Hauch von Psychologie – sehr frei nach Sigmund Freud – sorgt zudem noch “der Doktor“, der den Gangsterboss strategisch berät und mit viel Spielfreude vom wie immer sehr sehenswerten Donald Pleasence (Dr. Loomis aus Halloween) verkörpert wird.

Doch in erster Linie ist dieser hauptsächlich in Spanien gedrehte Film ein bunter Kirmesspaß voller Verfolgungsjagden per Motorrad oder Buggy sowie natürlich garniert mit einigen unblutigen Schlägereien. Mittlerweile liegt Zwei wie Pech und Schwefel auch “weltweit erstmalig in restaurierter HD-Qualität!“ vor, sieht aber passend zur schlichten Handlung immer noch nicht wie ein stromlinienförmig durchgestylter aktueller Blockbuster aus, sondern wie ein sympathisch unambitionierter Film aus Zeiten als auch in Europa noch große Publikumserfolge produziert wurden.



Extras der Blu-ray: Selbstlaufende Artwork-Galerie mit Plakaten, Fotos, Videohüllen, etc (2:19 min); Deutscher Trailer (3:11 min); Restaurations-Vergleich (3:45 min); 8-seitiges Booklet; Wendecover

